卦山親子嘉年華今年結合交通安全宣導活動將於8月29、30日上午10時到下午18時在八卦山大佛風景區前熱鬧展開。（吳敏菁攝）

卦山親子嘉年華今年結合交通安全宣導活動將於8月29、30日上午10時到下午18時在八卦山大佛風景區前熱鬧展開。（吳敏菁攝）

卦山親子嘉年華今年結合交通安全宣導活動將於8月29、30日上午10時到下午18時在八卦山大佛風景區前熱鬧展開。（吳敏菁攝）

卦山親子嘉年華今年結合交通安全宣導活動將於8月29、30日上午10時到下午18時在八卦山大佛風景區前熱鬧展開，九龍戲重修水舞，再度起用，結合Formosa玩具基地、童玩體驗、樂活市集、街頭藝人表演、夏日童樂會等活動，帶來不一樣體驗。

縣長王惠美表示，今年因應疫情活動做了些許改變，用夜市風童玩體驗與Formosa玩具基地取代水上遊戲，結合交通安全宣導，利用遊戲闖關的方式加深孩子交通安全的嘗試，現場還可抽GOGORO機車等多項大獎，透過兼顧防疫與寓教於樂。

交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興表示，受到疫情影響，國人轉於國內國民旅遊，八卦山規劃了許多精彩活動，振興地方觀光產業，也讓民眾有了休閒旅遊的好選擇。

今年主題契合「童趣」主軸，以「Formosa玩具基地」及「夜市風童玩體驗」串連大小朋友共同的回憶，傳達愛物惜物的概念。活動中邀請彰化在地舞團、新奇魔術秀、liveband樂團、草莓姊姊、柳丁哥哥、掌中戲等精彩表演，29日、30日兩天還有限量冰棒及FB打卡送好禮，在活動服務台發送，送完為止，精彩活動讓八卦山大佛風景區成為有別於一般遊樂世界，成為期間限定兒童新樂園。

八卦山大佛九龍池水舞燈光秀曾經是八卦山觀光亮點之一，縣府重修九龍池水舞，交通安全宣導結合，設計有趣的闖關活動，還能闖關抽好禮，包括GOGORO電動機車1台、美利達贊助青少年自行車2輛、50吋液晶電視1台、空氣清淨機2台、氣炸鍋2個、烤麵包機5台、藍芽喇叭10個等。

(中時 )