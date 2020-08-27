恰逢農曆七月，有些特殊的民俗禁忌，也偶爾會出現些無法解釋的事情，星座專家唐綺陽在節目上透露，有4個星座恐怕整個下半年都受神祕力量磁場影響，會被離奇詭異的事情纏身，並提醒上榜的民眾要多注意，不要鐵齒、趨吉避凶。

唐綺陽在節目《女人我最大》上分享，恐會遇到「不可思議、無法解釋」事情的星座，建議不要鐵齒，學會趨吉避凶，其中有幾個星座更要自求多福，因為被詭異事情纏身的時間較長，可能會持續到年底。

●第三名：處女座、天秤座、天蠍座

太陽上升落在這3個星座，未來三個月的感應會比較強，可能會有多夢的情況，也可能會遇見小人，而人在這個月份就不要鐵齒了，相信能趨吉避凶。不過，值得慶幸的是「3個星座分攤時間」，因此受影響月份每個星座僅1個月，因此8月處女座要特別注意，9月則是天秤座，10月是天蠍座。

●第二名：牡羊座、水瓶座

這兩個星座都有很重要的星，落在十二宮裡面。不過，牡羊身上沒有明確的感覺，但可以感受到被命運的浪潮推著走，例如原本要結婚卻撞上疫情，或是想要創業卻被人黑，總之就是有點衰，但表面上雖然看起來衰，但其實是老天爺在保護你，所以牡羊看似倒楣的背後，其實很幸運。

而水瓶座則是連工作都與不可思議的事情聯結，容易出現受害者的感覺，也可因為錢途茫茫而恐慌，或是不知道要往哪裡走，但建議要努力撐住，可以多找朋友幫忙、把消息放出去後，門開的契機就是願意求救、學習身心靈的東西。

●第一名：金牛座、雙子座

太陽上升在金牛座的人，高昂的能量火星會走進淺意識、不可思議的宮位，導致此星座受詭異事情纏身，但也有可能如獲神助，有機會將危機變成轉機。

而雙子座在未來三個月，十二宮裡面有顆天王星，因此會有奇怪的遭遇，像是暗中有個力量阻撓，或是複雜的事一定跟錢有關，處理好會賺大錢，處理不好就是虧大錢，因此要學會謙卑處理。

(中時新聞網)