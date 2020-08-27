2022台北市長選舉，國民黨民進黨將由誰出戰，已逐漸成為關注焦點！遭外界點名可能參選台北市長選戰的民進黨立委吳思瑤接受媒體採訪時，她未給正面答覆，僅表示會循黨內民主機制，挑出最強棒。

2022縣市長選戰還未到，但各方人馬布局已展開，尤其台北市更是藍白綠三方角逐重中之重之地，各界無不推測參選者會是誰。相比外界推估國民黨將派現任立委蔣萬安參選，民進黨是誰應戰一直是關注議題，從衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君到帥氣男神吳怡農是否代表民進黨出戰，都成為茶餘飯後的議題。

對此，也被點名可能參選台北市長的吳思瑤接受港媒《中評網》採訪時直言，民進黨最終不管誰參選都會依循黨內的主流民意前行，綠營一定會派出最精銳的人選。至於蔣萬安參選台北市長是否強棒？吳表示，這是國民黨內部的事情，但蔣萬安現在正超前部署。

不過，蔣萬安日前接受《中時新聞網》節目「旗楷得勝」上，對於是否參選國民黨主席一事，蔣直言「目前不會」，因為國民黨在立法院人那麼少，現在又常常需要抗爭，需要留在立法院，在抗爭的時候守住主席台，強調會專心在立法院。

(中時新聞網)