進入台積電是許多理工人的目標，但真正進入該公司後的生活是怎麼樣呢？在台積電工作的Youtuber茜珊就拍了一部影片，分享她在台積電的日子，因為擁有表演夢，並嚮往在台北的生活，她就說，在台積電不能帶手機工作，無法與外界聯繫，就像是被關在牢籠裡，最後她決定離職，勇敢到台北追夢。

Youtuber茜珊從交大畢業後，第一份工作就是進入台積電，影片中她也坦言，能上台積電對她來說是很大的肯定，而且同事和老闆對她很好，自己也能勝任這份工作，但台積電這樣的科技大廠，為了防止機密外洩，通常會禁止員工帶手機，當時她非常嚮往台北的生活，對表演抱有憧憬，禁帶手機讓她覺得與外界隔絕，「像被關在台積電」。

因為擁有表演夢，很想到台北闖蕩，茜珊當時覺得在台積電的日子好像被關著。(圖/翻攝茜珊Youtube)

雖然大家都羨慕她的工作，但在台積電的日子她卻非常不開心，「每當經過公司的長廊，看著外面的陽光，就會想著好想出去，好想去台北」。後來她毅然決然離職，到了台北闖蕩，卻也發現原本認為的自由，變成像是流浪。

茜珊也提到，當真的離開台積電後，才發現台積電有多好，「我覺得它為什麼會成為一個大公司，絕對有它的道理，由大到小的每個細節，其實可以學到很多東西」。但她也強調不後悔做這個決定，儘管一路上失去很多、跌得很深，但她從未想過「後悔」，並相信在表演圈的努力終會有收穫。

(中時新聞網)