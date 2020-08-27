外資又落跑，權王守家園，月線還在。美股四大指數昨夜收高，台股集中市場今日也在權王台積電(2330)續漲領軍之下，開高後疾拉百餘點，快攻12900關，盤初除權值三王攜手走高外，買單也積極拉抬曜越(3540)、群創(3481)友達(2409)、金寶(2312)、智邦(2345)、上緯投控(3708)、穩懋(3105)等，惟股王大立光(3008)、聯電(2303)旋即遭空頭緊盯翻黑，加上金傳休兵，多頭後繼無力，12900關僅守約30分鐘，盤中奇鋐(3017)、帆宣(6196)、精材(3374)、宏碁(2353)、長榮(2603)、陽明(2609)、榮成(1909)等漲多拉回力道增強，拖累大盤指數越走越低、一度探至12786.45點，所幸權王台積電始終老神在在穩住陣腳，大盤也堅守12800關。

無奈尾盤空軍發動突襲，台積電、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)、友達(2409)等均成狙擊目標，多頭措手不及，痛失12800關，終場僅能險守月線，收12797.31點，下跌35.98點，整日高低震盪達174.23點，總成交值則增至2158.34億元，為本周首度量增，但日K卻終止連四紅。今日外資賣超77.4671億元，投信買超5.4825億元，自營商賣超9.0146億元，三大法人賣超80.99億元。統計外資本月以來賣超407.98億元、今年以來賣超5785.71億元。

分析師指出，台股短線上將會維持在月線附近高檔震盪格局，目前操作上宜選股不選市，短線挑強勢股操作，中長線則等待台股回量縮止穩後再佈局，選股方面可留意下半年接單狀況明朗、營收穩定成長股波段操作。

盤面上，華為受到美方政策打壓，未來零組件拉貨可能受到衝擊，相關概念股也弱勢震盪，聯發科今日開高後仍以下跌3.46%收場，立積(4968)、聯詠(3034)等也跟跌約2.5%。台積電技壓群雄，外資圈最高喊價590元、逼近6字頭天價，昨夜ADR漲2.14%，今股價最高來到453.5元，終場收444元。面板雙虎友達、群創(3481)受惠面板報價、需求回溫，並看好遠距商機將延續至第4季，激勵今日股價爆量強彈，不僅友達重回票面之上，群創更衝出108萬餘張大量強收漲停。

分析師表示，台股目前雖然還是由多頭掌控，但萬三關卡賣壓重高檔震盪難免，台股若想向上突破，電子股需要領軍，配合量能增溫，走勢才能算健康，未來可觀察月線能否守住，另外，美國對華為祭出禁令後續效應也需要留意。

(時報資訊)