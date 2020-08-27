從警32年來，台南市玉井警分局楠西分駐所巡佐兼副所長黃丁柱有25年都在玉井分局服務，守護山區民眾，備受地方人士好評，今年9月2日他即將榮退，玉井分局特別於27日舉辦歡送會，祝福黃丁柱退休後樂齡人生更精彩。

52歲的黃丁柱畢業於台灣省警察學校警員班第125期，從警32年中，曾任職於台灣省保安警察第一總隊隊員、台灣省保安警察第五總隊隊員、台南縣警察局永康分局等職務。

為了陪伴住玉井區年邁雙親，黃丁柱1990年請調至玉井分局返鄉服務迄今，從警32年中25年警職生涯都奉獻給玉井分局，近21年都在楠西分駐所服務。

黃丁柱對於警察工作的努力投入與奉獻，盡心盡力為民眾服務，廣受當地居民好評，從警期間多次尋獲意圖輕生、失智、失蹤、受困遊客以及身分不明人口，協助民眾返家團圓，成果卓著，地方上無人不知熱心助人楠西所副所長「柱哥」。

玉井分局長楊青垂表示，感謝黃丁柱為楠西地區的治安、交通的付出與辛勞，縱使百般的不捨，還是祝福其退休後樂齡人生更精彩，也叮嚀退休後能注重養身，期盼能時常返回分局走走並傳承後進警察經驗。

(中時 )