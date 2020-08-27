機構件廠台翰（1336）27日完全填息，隨著東南亞兩大廠區重啟稼動率，7月營收攀升至今年以來新高，在廠區積極復工之下，7月營收可望成為本季月營收基本盤，公司預期最壞情況已過，營運可望於第二季觸底。

台翰今年配息1.2元，並於27日完全填息，今年上半年台翰因售廠的處分利益入帳，彌補本業赤字，上半年EPS達2.45元，若以庫藏股減資後股本7.71億元計算，EPS攀升至2.47元，公司從下半年東南亞廠區的稼動情況判斷，下半年營運可望優於上半年，因此以上半年獲利進度而言，台翰明年度的配息仍可期待。

台翰絕大多數營收重壓在多功能事務機上，旗下主要客戶均為知名廠牌，包含EPSON，及日廠京瓷、Brother等等，上半年受到疫情衝擊，東南亞廠區包含菲律賓廠、越南廠無法有效稼動，客戶訂單也因此而遞延，第三季隨著東南亞廠區逐漸恢復運作，激勵7月營收連續第三個月繳出月增成績單，雖然仍較去年同期衰退，但7月營收已攀升至今年新高，且公司預期，7月營收為第三季月營收基本盤，法人據此推算，預估台翰第三季營收可望在睽違四個季度之後，重返季增成長軌道。

此外，因應中美貿易戰及生產成本高漲，台翰也啟動全球產能重配置，東莞廠將大力收斂生產規模，初估至今年底，東莞廠人員縮減至百名上下，明年則規劃僅留模具開發、小量測試功能，由菲律賓廠、越南廠擔綱生產主力。

(工商 )