吳映潔（鬼鬼）下個月將推出首張專輯《GX》，新造型及周邊商品呈現濃濃時尚風，許多時尚配件廠商邀約合作聯名款商品，包括耳釘組、墨鏡及包包等商品，鬼鬼開心地說：「我的耳環、眼鏡跟包包每個單品收藏都超過一百個有吧！有屬於自己的聯名款超級開心！」收藏上百件時尚單品的鬼鬼，自爆每隔一段時間就「報復性消費」，一次購足想買的單品；至於多久瞎拚一次？她笑說：「之前大概是兩、三個月一次，每次大概六位數上下，但因為最近半年都沒有工作，所以今年打算半年買一次，忙完舞台劇再說吧。」

其實鬼鬼目前最想代言的是其實是生活用品諸如牙膏、衛生棉及機車，她不忘老王賣瓜地笑說：「我覺得我的牙齒很整齊又很白呀！然後衛生棉是必需品，然後因為這次主打歌叫〈GO〉，也滿適合代言電動機車跟安全帽，希望眾多四方『乾爹』多多來找我！」除了推出聯名款打造專屬時尚，這次鬼鬼在妝感上力求突破及時尚感、打造出「GOGO眉」，形容自己具備「巾幗不讓鬚眉」氣勢、猶如「花木蘭」上身的鬼鬼笑說：「每次畫這款眉毛大概就要花一個小時，最近因為舞台劇跟唱片宣傳常軋在一塊，所以有時候都趁畫眉毛的時間『補眠』。」

她上周末完成四場舞台劇《莎姆雷特》演出，心中大石總算落下了一半，形容有如「唱了四場小巨蛋」般身心俱疲的鬼鬼，首演當天及周日演出結束時，都忍不住留下欣喜的眼淚；她表示：「演出前跟演出後心情都很澎湃，那種眼淚是感動的眼淚，而且是不由自主的！內心的激動就好像是告訴自己，我做到了！」

鬼鬼新造型時尚味十足。（avex taiwan 提供）

(中時 )