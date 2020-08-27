由導演克里斯多夫諾蘭自編自導自製的《天能》今日（27日）IMAX同步全台上映，擅長操控時間線的導演諾蘭表示《天能》是一個經典的諜報故事，故事敘述主角必須僅靠一個字「天能」為地球全人類的存亡誓死奮戰，進入詭譎多變的國際諜報世界，並且執行一項即將超越現實時間限制的重大任務。為了能讓現代觀眾感同身受，導演諾蘭橫跨七國大規模實景拍攝《天能》，探討逆轉時間的概念及闡述恢弘的故事格局，希望能透過大銀幕帶給觀眾前所未有的刺激觀影體驗。

擔任故事主角的約翰大衛華盛頓為了演出《天能》所接受的訓練非比尋常，約翰大衛華盛頓表示原先對導演諾蘭在會議中提到的繁複動作戲一笑置之，但數月後發現該片的動作戲真的很艱難卻也令人興奮。他表示拍《天能》比拍任何電影都更需要憑靠著他曾經身為運動員的體能和直覺，不斷地訓練、訓練再訓練，因為從來沒有這樣的打鬥招式，在在考驗他如何在片中真實地打出逆轉的一拳。導演諾蘭非常佩服約翰大衛華盛頓絕佳的體能和運動細胞，也很感激他百分百敬業的態度，表示如果沒找到像他這種同時擁有絕佳體能和運動細胞和技巧的演員，有很多特技動作就無法在攝影機前實際拍攝完成。

導演諾蘭認為《天能》的國際元素非常重要，因為這部電影是關於一個針對全世界的恐怖威脅，並且危及全人類的存亡，這麼重大的威脅是全片高潮迭起的故事核心，所以這部電影橫跨全球各地的場景對於營造整部電影的節奏和呈現龐大的規模至關重要，也助長了該片的格局，帶領觀眾走遍世界各地，拍攝橫跨七國包含愛沙尼亞、義大利、印度、丹麥、挪威、英國和美國。製片艾瑪湯瑪斯更表示她最希望能讓觀眾擁有一種逃離現實的體驗，讓他們被這個故事帶到另一個世界。

全片最具挑戰性和最驚險刺激的其中一場戲份，絕對是在塔林市中心一條繁忙的高速公路蘭納公路上展開的飛車追逐兼劫盜戲份，公路上的車輛同時順著時間向前行駛和逆轉時間倒退行駛。劇組取得當地政府的拍片許可，封鎖了八公里長的高速公路暫停通車三週。羅伯派汀森也獲得允許，親自上陣演出一小段特技飆車動作，製片艾瑪湯瑪斯表示當特技動作團隊評估羅伯派汀森的開車技術後，他們都很佩服他，於是就讓他親自上陣，演出許多特技飆車的高難度動作。

導演諾蘭最後希望藉由《天能》讓觀眾有理由再度進戲院看電影，以全新的角度重新體驗一部動作大片，尤其是一部間諜類型電影，他重新為電影中的動作場面注入那種未知的興奮感和爽度，試圖讓觀眾擁有像他小時候看這種諜報電影得到的那種刺激興奮感。約翰大衛華盛頓表示該片絕對是觀眾前所未有的觀影體驗；羅伯派汀森也表示《天能》是有史以來最盛大的電影；伊莉莎白戴比姬則說導演諾蘭打造出精彩的生存故事，穿插的情節又充滿人性內涵。

(中時 )