一對男女共撐一把雨傘，男生緊抱著女生深怕她淋到雨。（黃世麒攝）

大台北地區27日午後降下大雨，突如其來的雨勢讓人措手不及，未帶雨具的民眾只能淋雨快步衝過馬路。（黃世麒攝）

未帶雨具的民眾只好用手抱頭遮雨，快步衝過馬路。（黃世麒攝）

受西南氣流影響及對流雲系發展旺盛，大台北地區27日午後降下大雨，突如其來的雨勢讓人措手不及，未帶雨具的民眾只能淋雨快步衝過馬路。

經濟部水利署也針對台北市士林區發出「二級淹水緊戒」，提醒低窪地區及道路特別注意防範積淹水，另外中央氣象局加發大雨、豪雨特報範圍，警示縣市增至18縣市，除了北北基、台南、高雄、屏東縣有局部大雨、豪雨機率，宜蘭、彰化以南及各地山區，也有局部大雨發生機率，提醒民眾注意強陣風及溪水暴漲情形。

(中時 )