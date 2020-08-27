暴雨轟炸！北北基豪雨淹水警戒 16:072020/08/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大台北地區27日午後降下大雨，突如其來的雨勢讓人措手不及，未帶雨具的民眾只能淋雨快步衝過馬路。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一對男女共撐一把雨傘，男生緊抱著女生深怕她淋到雨。（黃世麒攝） 大台北地區27日午後降下大雨，突如其來的雨勢讓人措手不及，未帶雨具的民眾只能淋雨快步衝過馬路。（黃世麒攝） 未帶雨具的民眾只好用手抱頭遮雨，快步衝過馬路。（黃世麒攝） 受西南氣流影響及對流雲系發展旺盛，大台北地區27日午後降下大雨，突如其來的雨勢讓人措手不及，未帶雨具的民眾只能淋雨快步衝過馬路。 經濟部水利署也針對台北市士林區發出「二級淹水緊戒」，提醒低窪地區及道路特別注意防範積淹水，另外中央氣象局加發大雨、豪雨特報範圍，警示縣市增至18縣市，除了北北基、台南、高雄、屏東縣有局部大雨、豪雨機率，宜蘭、彰化以南及各地山區，也有局部大雨發生機率，提醒民眾注意強陣風及溪水暴漲情形。 (中時 ) #大雨 #淹水 #豪雨 #天氣 #下雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豪雨狂炸 黃偉哲清晨發文示警 台南「1路、5橋全封」 06:232020/08/27 生活 不斷更新》雷雨彈炸台 北北基等18縣市豪大雨 士林一級淹水警戒 11:332020/08/27 生活 西南風增強、豪雨狂炸 彰化以南8縣市豪大雨特報 05:592020/08/27 生活 湯泉國際綠中海系列 推百億新案 04:102020/08/27 產業特刊 北高雄多處淹水 市警局提醒警員 值勤注意安全 12:312020/08/27 生活 雨彈下不停 全台18縣市豪大雨特報 13:342020/08/27 生活 中南部7縣市豪、大雨特報 台南、高雄「一級淹水警戒」 04:012020/08/26 生活 布局商辦造鎮 中悦打造北桃金融中心 04:102020/08/27 產業特刊 千安百轟百盜 阿基師達陣 04:102020/08/27 運動天地 高雄19處淹水 急設應變中心 04:102020/08/27 地方新聞 生活熱門新聞 「梅莎」颱風最快明天在家門口生成 路徑曝光 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 仙草茶消暑降血壓？醫：5種人別亂喝 - 時事 馬英九哪裡不對勁 朱學恒酸吐一句 網熱議：整壞了 - 生活 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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