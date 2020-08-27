陳小紜現在五官精緻漂亮。（圖／翻攝自陳小紜微博）

大陸女星陳小紜去年在《如懿傳》中飾演如懿的貼身侍女「惢心」走紅，有著精緻五官、甜美氣質的她，最近被網友翻出早年出道的一組老照片，當時她頂著大餅肉肉臉，眼型細長，跟現在的樣貌大不相同，而過去她就承認為了上相做整骨高達10次，坦言超級痛。

31歲陳小紜除了代表作《如懿傳》之外，先前也曾演過《少年四大名捕》、《小別離》，去年她以溫柔婉約體貼的「惢心」出名，被封為最美宮女，不久她與演出新版《紅樓夢》中賈寶玉的于小彤傳出密戀，兩人還被拍到一起坐地鐵，男方當眾把手放在女生大腿內側，動作親密。

陳小紜、于小彤後來大方認戀，本月24日兩人官宣分手，陳小紜表示：「今天我們正式告別這段感情，分開是自然和平靜的，謝謝曾經的遇見」，于小彤也說：「謝謝大家見證了我們這麼久。我們笑過也哭過，看過很多風景，也走過很多旅程。」

近日有網友分享陳小紜的舊作品截圖，當時她嬰兒肥比較嚴重，五官也不如現在精緻，令人難以相信是同一個人，而陳小紜先前就自首整骨過10次，不僅臉型變小，顴骨內縮，下巴也變得明顯，網友讚：「也太成功了，現在好小巧精緻呀」、「但是她很有才華，而且娛樂圈多少動刀的女明星」、「肉眼可見的臉小了」。

(中時新聞網)