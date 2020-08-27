外貿協會今早舉辦「中美洲邦交國線上聯合防疫產品發表會」，邀請三國駐華大（公）使出席，也向媒體分享我國優質防疫產品，提高廠商在當地市場的曝光度，協助我國業者爭取商機，促進與中美洲友邦經貿合作。

外貿協會受外交部委託辦理「防疫產品發表記者會」，由外交部國經司長蔡允中與貿協秘書長葉明水出席活動外，也邀請瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜駐華大（公）使出席，此外，瓜國經濟部次長Alba Edith Flores Ponce de Molina、尼加拉瓜衛生部長Dra. Martha Verónica Reyes Álvarez及宏都拉斯經發部外貿次長David Alvarado Hernández皆特地錄製影片表達對台灣的感謝及未來雙邊深化合作之意。

外交部國經司長蔡允中表示，台灣在疫情初期就成立「防疫國家隊」，國家隊的整體就是一體團結，沒有任何雜音，才能承受如此大的挑戰。在相關的防疫物資裡，因為要確保醫療人員的安全，所以第一線的防疫人員是最重要的提供對象。蔡允中也特別強調，外交部與外貿協會除了將台灣好的產品提供給中美洲，更希望能在台灣推廣中美洲的產品，讓貿易能雙向往來。

發表會共邀請五家優質之我國廠商，包括磐儀科技、金萬林企業、德瑞格、鼎眾及易廷企業，於現場展示醫療防護口罩、防護及隔離衣、滅菌產品、檢測試劑、體溫監控等防疫相關解決方案，參加本次發表會的廠商，皆有意願且有出口能量。此外，考量疫情影響避免群聚活動，9月1日將透過線上視訊會議，預計吸引來自瓜、尼、宏等中美洲地區60家買主及媒體線上收看，我國業者也將同步在線上回答問題，主動爭取防疫商機。

目前全球防疫相關產品仍炙手可熱，貿協打鐵趁熱，持續把我國防疫及醫材相關產品推廣到海外市場，將疫情轉化為商機，透過成立線上防疫國家館，結合逾2000家防疫廠商及20所醫療機構及各界專家，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

(中時 )