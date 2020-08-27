新高國小段設置24小時噪音監測與編列預算設置隔音牆，其監測已在4月完成且核定經費2佰萬元。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區新高國小東側鄰近74號快速道路，全校師生飽受車流噪音困擾，陳情要求改善，民進黨立委何欣純27日邀公路總局第二區養護工程處官員會勘，初步決議在台74線高架主線設置1座長100公尺、2米高的隔音牆，7月中旬動工，預計1個月完工，改善噪音問題。

另鄰近太平高架橋主線中山下匝道口旁的新平派出所，同樣受車流噪音之苦，太平警分局在簡報會場反映，下匝道車輛剎車聲響及車輛通過道路的噪音，讓備勤休息員警，吵得不得安寧，建議延長施作隔音牆，由新高國小延伸約百公尺，解決噪音問題、改善環境品質。

民進黨立委何欣純要求公路總局改善74號快速道路噪音，在新高國小段設置24小時噪音監測與編列預算設置隔音牆，其監測已在4月完成且核定經費2佰萬元；公路總局第二區養護工程處指出，新平派出所段裝設隔音牆，約100公尺長，經費200萬元，預將在今年底發包，預計2021年2月動工興建，於同年3月完工。

鄰近74號快速道路旁附近大樓住戶也說，車輛呼嘯而過製造出很大噪音，打擾當地居民生活安寧，向立委何欣純陳情，盼架設24小時噪音監測設備，量測當地音量一整天是否超標，盼加裝隔音牆，還給住戶更好的生活品質。

(中時 )