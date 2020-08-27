南韓正妹網紅Velvet(벨벳)經常透過IG與直播平台與網友互動，憑著甜美的臉蛋與傲人的上圍吸引大批粉絲喜愛。去年開始積極經營YouTube頻道的她，近日上傳與友人一同逛IKEA的影片，性感火辣的穿搭立即吸引觀眾的目光。

Velvet過去便是位性感的聊天室直播主，經常以火辣的深V穿搭在直播間內與網友聊天、熱舞，甚至有時會以比基尼上陣，傲人的上圍差點將比基尼撐爆，加上輕柔的聲音電暈一票老粉絲，吸引超過4萬人追蹤，人氣逐漸攀升。

而曾住在國外的她，擁有一口流利的英文，因此她的粉絲遍及全世界，她還曾多次全程使用英語與國外粉絲互動，因此也吸引不少外籍人士在影片下方留言。

在 Instagram 查看這則貼文 Velvet 벨벳（@queenvel_7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 6 日 下午 11:09 張貼

去年Velvet開設YouTube頻道後，開始積極更新，日前上傳了與好友一同逛IKEA的影片，穿著深V洋裝的她，將背帶側背襯出豐滿上圍立即吸引目光，其中幾幕更直接把「巨胸」放在桌上用餐或是開心奔跑，讓網友再度暴動了，直呼「別在晃了頭好暈」、「太大了吧」、「這個影片我一直放錯重點」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)