以前常可見孩童在街頭玩跳房子、尪仔標，現今社會要孩童不要在馬路上玩，有民間團體呼籲「把街道還給孩子」，台北市副市長黃珊珊、市議員王鴻薇邀親子29、30日到市府前廣場參加封街趴，在市府路上塗鴉、玩遊戲，用創意彩繪台北，度過暑假最後周末時光。

北市府與公益團體、企業合作，周末在市府廣場推出親子封街趴，黃珊珊表示，遊戲是孩子成長、學習重要的一環，2018年起，北市力推「公園不再大眾臉」，打造公園有不同面貌，希望台北各角落都有特色公園、共融式遊戲場，讓玩變成所有小朋友的權利。

長期關心親子教育的王鴻薇指出，遊戲對孩子生理或心理成長有莫大影響，甚至被列入聯合國兒童權利公約，明確要求國家應保障所有兒童遊戲權，北市為孩童舉辦封街趴，讓家長陪著孩子在馬路上塗鴉、闖關，創造親子間仲夏歡樂的回憶。

全球孩童創意行動挑戰台灣發起人許芯瑋說，封街讓孩子在馬路上塗鴉、玩闖關遊戲，把北市變成孩子們的遊樂場，這種透過空間不同運用的方式，可激發孩子創意及用不同視角看問題。

封街趴29、30日在台北市府前廣場登場，兩天活動從下午4時至晚上9時，配合防疫將採實名制，全程佩戴口罩。

(中時 )