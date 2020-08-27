正妹泡湯求P圖去日本，卻被網友惡搞P上「胖虎」梗圖。（翻攝網路）

正妹泡湯求P圖去日本，竟被網友歪樓惡搞。（翻攝網路）

國際疫情又升溫，國際航線幾乎停飛，打亂不少人出國計畫。高雄1名身材姣好、白皙美背的正妹最近在爆廢公社PO文以「難得到高雄花季泡湯，卻逢陰天」，請廣大網友幫P圖，一圓到日本旅行夢想。卻意外釣出老司機們，惡搞P上日本迷片封面、哆啦A夢、立委陳玉珍等，笑翻網友。

這次被網友歪樓的正妹，日前到高雄田寮主打純正日式泡湯，充滿日式風情的花季飯店去放假、拍美照，但因天氣不佳，拍不出日式風情的美照，原來想藉由網友「神手」P圖圓夢，未料結局大展開。

引來許多老司機幫忙P圖，少數網友認真修圖，把窗戶外面換成美麗風景，完成原PO願望，但更多網友神級的歪樓操作，有的把外面和日本動漫「進擊的巨人」、「哆啦A夢」結合，有的把浴巾P掉，還有的惡搞成日本迷片封面。

網友紛紛表示「被廣大的神廢友笑到差點把剛吃的八寶粥吐出來」、「等高手來把浴巾P掉」、「坐等萬惡的馬賽克，我覺得男生在這種題材上比較有天賦」。

正妹也把男友辛苦幫自己拍照的照片，也丟到文章下請網友P圖，再次激起網友P圖的惡搞魂，一下P成街頭舞者或是變態攝影師，只能說網友們的創意真的是無奇不有。

該則貼文就連「花季」小編都一起加入P圖的行列，在花季粉專替正妹完成去日本的美夢。業者表示，不介意網友惡搞，在9月也推出新的「樂齡專案」，歡迎替父母出一半的高鐵錢，花更少的錢體驗彷彿到日本的旅遊感受。

(中時 )