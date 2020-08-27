就讀清華大學的黃姓男子今年2月13日下午前往交通大學圖書館，竟在館內手淫，並將精液甩在前方女學生的外套帽子上，該女發現有異，立刻報警，黃男遭新竹地方法院依毀損罪嫌，判處拘役30天可易科罰金。

據了解，黃男在學生時代還曾經在鋼琴比賽中奪冠，且課業成績優異，未料卻做出奇行異舉，引人側目。判決書內也指稱，該名衣物遭甩精液的女大生，在事後深感厭惡，也不再穿該件外套。

整起事件發生於今年2月13日下午，一名就讀交通大學的女學生，在讀完書要離開圖書館時，發現外套帽子上有白色不明液體，因有異味，她懷疑是男性精液，因此立即報警。

警方獲報後，根據現場監視器及圖書館刷卡資料，鎖定為黃姓男子所為，黃男也坦承犯行，當天隨機選擇對象，看到一名長髮飄逸、身材苗條的女性，就坐在她背後椅子上手淫，並接近她，將手上精液甩在她外套上。黃男明知不法，卻因無法自制，為滿足性慾而做出這種行為，

法官認為，此外套沾染精液，已不堪使用，當場扣得外套及擦拭外套、沾有精液的衛生紙，因此依刑法毀損罪判處拘役30天，得易科罰金。

(中時 )