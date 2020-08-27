嚴立婷2010年與籃球員張智峰婚後育有一對兒女，她今（27日）帶著7歲兒子Willson到士林科教館的《哇賽！科教館有個大樹屋~體驗展》，Willson一到館內就人來瘋，嚴立婷原本今年暑假幫兒子報名5天4夜夏令營，笑說「就是讓小孩都不能回家的那種」，但因疫情而取消，讓她美夢碎裂，直呼想快點結束這個暑假，好在老公帶隊到花蓮比賽，讓兒子隨行，得以讓她喘口氣。

Willson將升小學三年級，嚴立婷認為他越來越會講話，處於「最欠揍的時候」，今早出門前兒子對她說「當藝人不錯，拍照就可以賺錢」，童言童語讓嚴立婷哭笑不得，「他覺得很多人免費請我去很多地方，但他不知道我前面經歷10年的努力，才換得這些邀約」。相較兒子，2歲半的女兒簡直是天使，女兒Tina個性愛撒嬌、黏媽媽，只要嚴立婷離開一會兒就會問去哪兒，輕聲呼喚都會讓嚴融化。

(中時 )