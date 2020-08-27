即將在月底產下女兒的鄉民女神潔哥，日前對於網友提出的「小孩外出吵鬧」議題相當有感，但她強調雖然小孩難控制，不過站在陌生人立場，並非得要給予寬容體諒，未料卻遭網友私訊嗆聲，讓她無奈表示：「真的是恐龍家長」。

潔哥日前在臉書發文「沒辦法要別人同理你的小孩」，一番言論雖然獲得多數網友贊同，不過仍引發部分人不滿，就有網友私訊不解為何有小孩就不能去「正常人」的餐廳，直言台灣媽媽困境已經很明顯，不需要再讓外界有說話的機會，更狂酸：「祝福你的小孩不會有任何脫序時期囉」。

潔哥臉書全文。﹝圖／潔哥/李秉潔臉書﹞

對此潔哥希望對方能看完她的文章再做評論，她強調原意是「遇到陌生人體諒我們的要感激，不能的也不要怪罪別人」，直言對方回文根本是「恐龍家長心態」，畢竟怎可能有小孩沒脫序行為，不勉強跟自己無關的陌生人體諒很難嗎？更不忘反擊：「希望出門不要遇到你帶小孩喔」。

對此網友紛紛留言：「有這種恐龍家長小孩又怎能『正常』呢」、「愛的教育衍生出來慣家長」、「這就是恐龍家長的展現，她們很玻璃心的」。

(中時新聞網)