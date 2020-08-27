交通部觀光局針對疫後開放邊境商機超前部署，續與日本三重縣、香川縣及岐阜縣線上會談後，26日由部長張錫聰與越南國家旅遊總局局長阮重慶進行視訊會談，說明第9屆台越觀光合作會議籌備情形，並分享雙邊紓困振興措施與執行情形。

同時，雙方應允配合中央疫情防治中心與外交單位促成旅遊泡泡，達成疫後擴大聯合行銷，包括支持合作實體旅展、推廣會，官網宣傳安心旅遊、推動雙方航空公司與旅行業者聯合銷售等合作共識，為疫後快速恢復台越旅客互訪及早做準備。

台灣自2015年底實施「觀宏專案」，簡化優質團客赴台旅遊簽證措施，帶動去年越南來台旅遊達40.5萬人次，較4年前14.6萬人次成長近3倍。受惠雙邊航班頻增、越南國家旅遊總局推廣效益顯現，去年台灣赴越旅遊達85.3萬人次，較4年前40.9萬人次倍增。

台越雙方合作緊密，台越觀光合作會議自2012年迄今邁入第9年，雙方互訪愈益熱絡，並在2018年達成互訪100萬人次目標。今年「台越觀光合作會議」預定於台南市舉辦，雖已完成舉辦會議準備，但因疫情致使邊境管制尚未解除，雙方決議延後至明年舉辦。

此次視訊會議由台越雙方局長共同主持、率領一級主管列席，共同分享最新疫情、管制措施及各項觀光紓困振興政策。台灣進一步提出建立台越旅遊泡泡、推動雙方國籍航空及業者合作、聯手擴大海外行銷工作建議。

越南則分享今年疫後推動的「越南人遊越南」–振興國內旅遊市場計畫，並提出台越雙方互相支持旅展及旅交會、進行飲食推廣活動、積極在雙方官網上宣傳安心安全旅遊、持續加強推動雙方旅遊產品力度等4點合作建議。

觀光局表示，新冠肺炎疫情使全球觀光產業受創甚深，但觀光局為爭取疫後開放邊境首波商機，仍超前部署、維繫來台主要客源市場熱度。台越雙方期待雙邊疫情確實受控後，在維護國民安全前提下共同合作推動雙邊旅遊開放，早日在台越觀光合作會議上交流。

(時報資訊)