受新冠疫情影響，讓總統川普的全國民調一直落後拜登，而最近一次民調中拜登仍在6個關鍵搖擺州領先，當前這些關鍵戰場州對於新冠疫情的關注已有下降趨勢，雖然拜登仍享有領先，但川普支持度已逐漸攀升。不過，共和黨黨員組成的反川團體「林肯計畫」卻警告，目前民調普遍低估了川普實際上的支持度。

據《每日郵報》以及《國會山莊》報報導，美國總統大選剩下不到百日，在美前副總統拜登正式在民主黨全國代表大會上接受提名後，川普所屬的共和黨亦正式提名川普為總統參選人，選舉氣氛逐間升溫。而在民主黨全代會之後，根據美媒《CNBC》CNBC/Change Research所做的全國民調中指出，拜登在亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅萊納州、賓州和威斯康辛州皆領先川普。

雖然新冠疫情嚴重衝擊川普民調，但如今66%的選民表示，他們對新冠疫情「嚴重擔憂」的比例較前兩周的69%調查結果略有下降，特別是對於新冠疫情的擔憂「非常嚴重」的受訪者，從49%降至45%。至於在全國方面，仍有71%的選民嚴重關切美國新冠疫情此外，川普在關鍵搖擺州的支持度，也較本月初的44%上升至47%，同時在執政滿意度上也同樣上升至48%，但在全國上仍維持42%。

另外，雖然拜登在多個關鍵搖擺州戰有領先，共和黨黨員成立的反川團體「林肯計畫」（Lincoln Project），創始成員之一的共和黨前策略師施密特（Steve Schmidt）表示，他懷疑川普的支持度起碼被低估1至2個百分點，且如同2016年大選，此時川普選舉陣營仍看淡民調些微落後現象，且當時川普還在多個搖擺州擊敗民主黨的希拉蕊，其中賓州、威斯康辛州以及密西根州已有數十年沒由共和黨拿下。

施密特也表示，川普陣營仍將今年民調落後視為沉默的川普選民現象，他們不願承認自己支持川普，否則恐在人際社交上出現問題。

(中時新聞網)