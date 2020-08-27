三星（Samsung）近日發表不少新款行動裝置，但期待可折疊螢幕手機的你，很可能正在等候尚未完整公開的Galaxy Z Fold2。不過不僅如此，近日傳出三星已經著手開發Galaxy Z Fold2的下一代產品，且分為三款，還有全新型態機種，令人頗為好奇。

三星今年度已經正式推出Galaxy Z Flip 5G，並將於9月1日為Galaxy Z Fold2舉辦以它為主角的發表會。不僅如此，三星針對可折疊螢幕手機的研發沒有停在這裡。《SamMobile》引述 @hwangmh01 的推文爆料指出，三星正在研發下一代可折疊螢幕手機，且共有三款。

Galaxy Z Fold Lite (CPI)

Galaxy Z Fold 3 ( S-Pen support UTG, but price problem)

Galaxy Z Fold S (In&Out folding) — 에아 (@hwangmh01) August 26, 2020

據了解，三星正在研發中的可折疊螢幕手機，分別是Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Fold Lite以及Galaxy Z Fold S。前兩者比較容易辨識，據了解Galaxy Z Fold 3將會搭載S Pen，而Galaxy Z Fold Lite則將採用與第一代產品採用了CPI薄膜，試圖降低成本，但是耐用性上可否讓消費者滿意，則待考驗（Galaxy Z Fold2螢幕材質跟目前兩款Galaxy Z Flip一樣是超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass，UTG））。

三款全新可折疊螢幕新品中，最令人好奇的就屬名字跟其他人不太一樣的Galaxy Z Fold S。據了解這一款裝置將會採用向外折疊的設計，跟以往三星可折疊螢幕手機採取的內折螢幕設計完全相反，可能形態上跟華為Mate X更為接近。華為Mate X因為採用螢幕向外摺的方式，沒有額外的「外螢幕」，而三星目前推出的可折疊螢幕手機都有內、外螢幕的設計，為的是讓用戶能在不一定需要展開手機的前提下，也能使用部分手機功能，例如接聽電話、查看訊息或拍照等等。採用螢幕向外摺的方案，對於三星來說可能有機會進一步降低手機成本，但是耐用性上將面臨全新的考驗。

另外值得注意的一點是，新款Galaxy Z Fold 3將會搭載S Pen。先前在Galaxy Z Fold2尚未亮相之前，已有傳聞指出有可能會搭配S Pen，但最終並沒有實現。三星在未來的Galaxy Z Fold系列加入S Pen除了更能符合商務人士的需求外，近期傳出也可能是為整理手機產品線而進行的改革。先前有消息傳出2021年將推出的Galaxy S21系列（暫定名稱）共有3款，其中最高階的款式也將搭配S Pen。若將S Pen移植到其他手機產品線中也獲得成功，那麼將讓Galaxy Note系列產品存在的必要性面臨挑戰。先前業界傳聞是指出三星正在考量砍掉Galaxy Note系列產品線的可能性，也還未決定是否要在2021年推出Galaxy Note21系列。

從目前爆料者指出三星可能將推出多種型態的Galaxy Z Fold新機來看，三星對於Galaxy Z Fold等可折疊螢幕手機產品線可說是寄予厚望。雖然當前產量受到技術限制，仍難以跟一般非摺疊螢幕的智慧型手機相比；但是相對價格卻更高，有機會藉此彌補營收。且三星也打算進一步降低可摺疊螢幕手機的入手價格，來觸及更廣大的消費者族群。如此完整的佈局，恐怕真的將面臨自家產品擠壓到自家產品生存空間的可能性，讓縮減產品線成為必要面對的議題。

(科技)