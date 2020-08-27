蔡英文總統應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）邀請，於「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders’ Dialogue）系列活動發表視訊演說及回答書面提問；被問到兩岸爆發衝突的可能性如何表示，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突；「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火」。

被問到台灣要尋求獨立嗎？有可能統一嗎？總統表示，「台灣是台灣，我們的存在無庸置疑」。「台灣的未來完全由台灣人民決定，這是我們一直的堅持」。

總統說，確保台灣做好充分準備的三大關鍵：第一致力持續對兩岸政策採取務實一致的態度。也就是說，國際社會可以繼續期待，在她的第二任期內，對兩岸和平穩定的所有承諾，不會改變。第二提升我防衛能力，政府堅定承諾，提高國防預算，調整防禦戰略，包括納入「整體防衛構想」。第三強化和理念相近國家的連結，繼續與美國等理念相近國家建立更堅實的安全夥伴關係。

總統被問到，如何解讀一中政策？是承認中國大陸的主權，或是接受競相主張一中的現狀？總統說，如同習先生去年初的聲明，北京的一個中國在本質上就是「一國兩制」，這是台灣人民無法接受的，尤其是已經目睹了香港的情況。

她說，台灣是個民主蓬勃發展的國家，中華人民共和國對台灣沒有管轄權，「我們的公民享有完全的政治權利，拒絕任何矮化台灣的意圖」。台灣致力維繫台海和平穩定，相信國際社會也都注意到了。

被問到獨立或統一時指出，「我們有自己的政府，有自由的選舉制度，人民可以選擇自己的領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄」。她也要重申台灣致力台海和平穩定的承諾。只要有助雙方互蒙其利。

她強調，樂願與中國協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。「和平」，就是我們致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到台灣的前途要由台灣人民決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，「我們不迴避與北京進行對話。如果能秉持這些原則，台灣願意推動兩岸互動」。

對於兩岸爆發衝突的可能性如何？總統說，期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務。國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽的情勢。各方保持開放的溝通管道是很重要的，以避免誤解和誤判。

(中時 )