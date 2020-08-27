甘惠忠神父生前推動早期療育及融合教育，位於台南學甲的「伯利恆早療暨融合教育中心」是他畢生理想，前年啟用，今年正式定名為「伯利恆兒童發展中心」，成為全台第4家的專辦早療機構，要服務更多身心障礙及發展遲緩兒童，但首先要面對的，就是轉型後每年補助款減少逾百萬元的頭痛問題。

1998年時，南縣府委託伯利恆社福基金會在學甲慈母幼兒園現址，成立「溪北區嬰幼兒發展中心」，由甘惠忠神父主持，推廣早療教育，提供服務分為日托及家庭外展2類，服務對象人數近60位，專業師資共8名，但在伯利恆早療暨融合教育中心啟用後，「溪北區嬰幼兒發展中心」在去年10月畫下句點，政府補助款減少，成了當務之急。

伯利恆社福基金會執行祕書陳正霖表示，因當時早療觀念尚在啟蒙階段，「溪北區嬰幼兒發展中心」是以身心障礙福利機構兼營托育養護方式辦理，日托服務對象與教保員比例是3：1，但改為專責早療機構後，比例卻變為5：1，家庭外展服務更是從14：1變為25：1，補助款也從每人最高1萬3000元減為9000元，也沒有補助職能治療師，人數與金額都下降，若要維持原本服務質量，就要想辦法彌補這逾百萬的補助款。

陳正霖坦言，早期療育的定位仍不明朗，可說是介於身心障礙及特殊教育之間，補助上多半得依賴身心障礙這塊，因此學界也一直有立專法的聲音，以伯利恆兒童發展中心日托收容的16位服務對象來說，有14位就是中重度身心障礙，照護及困難度都很高，但現在卻面臨「專業度越高、補助越少」的窘境，但伯利恆仍會保持原有編制，並就服務對象擴增師資，畢竟「早療不能等」，也是神父的心願。

(中時 )