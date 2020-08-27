體驗《奪魂鋸》加上《密弒遊戲》的雙重恐懼刺激，挑戰你的忍耐極限，今年最驚悚刺激的電影《密弒直播》將於9月11日強勢登台！電影《密弒直播》講述一名熱愛追求刺激的當紅直播主與朋友結伴體驗恐怖的「密室逃脫」，沒想到地點卻是座詭異監獄，而整個過程都是「玩真的」，倘若無法在限時內解謎，被困在刑具上的隊友將被一一殘忍處死！為了滿足恐怖片迷的期待，遊戲的首道關卡便下足猛藥，男主角被迫成為血腥開膛手，必須割開一具全裸男屍並大肆翻攪內臟找出鑰匙，不僅畫面極度血腥，就連臟器攪動的聲音都超級逼真！如此重口味、超級限制級的橋段，在國外影展放映時，不僅引來觀眾尖叫連連、恐懼直呼：「彷彿真的聞到血腥味」、「晚餐差點吐出來」，甚至有觀眾受不了超血腥畫面，嚇得當場起身離開影廳！也就連飾演男主角的基根阿倫（Keegan Allen）也表示：「片場道具及陳設都好逼真，恐怖氛圍讓全場都毛骨悚然！」

《密弒直播》為新銳導演威爾韋尼克（Will Wernick）自編自導新作，不僅延續前作《密弒逃脫》的窒息式恐懼，更結合了時下年輕人流行的直播題材，在有限的經費下大玩創意，引領觀眾進入暗黑且殘暴的地下世界！此外，在本片中飾演男主角的基根阿倫表示自己看完劇本後便相當興奮，當他到了拍攝現場，看見美術組精心準備的恐怖場景與道具時完全被驚呆了：「片場陳設以及各式恐怖刑具都相當逼真，現場瀰漫的恐怖氛圍讓人不禁毛骨悚然！」電影日前在國外上映後也廣獲好評，冷酷兇殘的血腥屠殺讓人大呼過癮，大讚殘暴指數直逼《奪魂鋸》、緊繃窒息感更勝《密弒遊戲》，喜愛重口味的恐怖片迷們別忘了準時進戲院朝聖！

(中時 )