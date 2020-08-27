元大S&P原油正2 ETF自10月起恢復適用基金平均淨值跌幅達一定比率即終止信託契約規範，目前仍有許多投資人對於該基金因應4月20日負油價事件調整投資策略，將近月期貨轉為遠月期貨，並降低曝險比例一事提出疑問，以及近期原油期貨價格回升，但元大原油正2市價卻持續下跌，元大投信也對此提出回應。

首先，針對市場上投資人疑問，元大投信澄清該基金信託契約第十六條第一項規定，期貨信託公司基於基金流動性風險或資產管理考量，可將基金資產交易非標的指數成分期貨契約或投資有價證券，且依期貨信託公司的專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全的目的，投資的比例得不受限制。

因109年4月20日西德州輕原油5月份期貨契約發生史無前例的負油價事件，期貨市場爆發恐慌賣壓，4月21日西德州輕原油6月期貨盤中更大跌68.18%，若以4月20日本基金規模約34.4億元，與持有166.66％曝險部位來計算，基金資產將出現-113.63％的損失，基金資產將瞬間化為零，且淨值發生負數而無法繼續營運情形，故元大投信為確保基金安全的目的，所為的投資策略調整，符合信託契約的規定。

此外，部分投資人不能理解的是，西德州原油期貨價格已經從負油價回升到每桶40美元以上，但元大原油正2市價為何卻持續下跌，從4月20日的市價3.68元下跌到8月21日的0.98元，跌幅高達73.37％，與原油期貨止跌彈升的走勢完全兩樣情。

元大投信解釋，期信ETF兼具集中市場交易產品與開放式基金兩種角色，亦同時具有市價與淨值，市價由市場供需所決定，而淨值則是由基金實際資產計算所得，為基金的真實價格。ETF發行商職責即在於使基金淨值盡可能貼近所追蹤之指數，雖然市價與淨值或有差異，但長期而言，市價會向淨值靠攏。

若投資人對基金即時估計淨值一無所知的情況下，在市場上大規模的搶進ETF，極有可能會造成基金市價大幅高於淨值之異常高額溢價現象。

從4月20日到8月21日為止，元大原油正2所追蹤的標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數值由0.1988下跌到0.1157，跌幅達41.8％；但相較之下，元大原油正2的淨值卻由0.86元上漲至0.91元，漲幅5.81％，遙遙領先追蹤指數表現，顯見元大投信調整投資策略不僅沒有損害投資人權益，更已盡到善良管理人責任。

對於市場上所認為「異於常情」的價格下跌現象，實際上是高額溢價收歛結果，並非元大投信操作所致。從4月20日到8月21日，元大原油正2的市價雖然由3.68元下跌到0.98元，下跌幅度高達73.37％；但同期基金淨值還小漲5.81％，贏過指數表現。

且溢價幅度由237.61％大幅收斂至7.69％，顯見市價下跌並非元大投信操作不當所致，主要是由於市場對於237.61％溢價過高收斂的結果，反而更趨近於基金真實價格。

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