高雄地政局將標售10.54億元的抵費地，位於捷運紅線南岡山站的87期重劃區，6月曾以每坪最高37.78萬元脫標一筆建地，此次再以每坪底價33.05萬元，標售1,006.53坪土地，因底價與市價差距近15％，預計將引起搶標熱潮，由於該地也是此次標地總底價最高的，約3.32億元，最受市場關注。

新任的高雄地政局長陳冠福，27日下午主持高雄地政局定期土地標售記者會，他說，該局109年度第3季開發區土地標售，共將推出12標14筆建地，今年9月16日開標，合計總底價約10.56億元。

陳冠福表示，位於高雄捷運紅線R24南岡山站生活圈的87期重劃區，此次將推出「住三-1」土地約1,006.53坪，每坪底價約33.05萬，總價約3.32億元，是此次標案金額最高者，可望成為投資人此次的追逐焦點。

他說，由於該區擁有樂購廣場、秀泰影城、以及高醫分院等，加上87期重劃區釋出的腹地，使得該區成為建商近期搶進的熱門區域。

今年6月17日，高雄地政局首次標售87期重劃區的2筆土地，其中一筆面積約346坪，由藏美建設以總價1.31億元、每坪37.78萬元得標，比底價每坪30萬元，溢價約25.93％，另一筆73坪土地脫標價，每坪約34.79萬元，溢價約15.97％。

陳冠福指出，已成建商推案重心的高雄大學生活圈，這次也推出2個標案，一筆是「住三」用地，約195.39坪，每坪底價約26.44萬元，另一筆「商三」用地約425.31坪，後者因靠近高雄大學正門口、以及萬坪藍田公園，適合興建景觀大樓住宅。

(工商 )