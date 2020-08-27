國民黨主席江啟臣上任五個多月，除了將在9月6日全代會提出改委會的改革報告之外，同時進行網路化、數位化、強化議題操作及回應、建立發聲宣傳管道等改革。他接受本報訪時感慨，有些事過去國民黨家大業大時沒做，現在資源缺乏，常感心有餘而力不足，但該作仍得作，而且已看到成績。

江啟臣說，其實網路化與數位化都不是今年才發生的事情，只要願意做且搭配充沛資源，能量絕不只如此，會參與幫忙的人也不止於如此，他常因此感到心有餘而力不足，若黨中央一年有3、5億元，就不用煩惱這些事情。現在要煩惱桌上帳單、眼前戰場、內部紛擾，還有地方黨部，傳統勢力待整合，花掉他和祕書長李乾龍非常多時間。

他說，目前國民黨包括網路化、數位化都已經出現成果，用3至 5個月都做出來，可能外在環境與高雄罷免與補選，讓外界沒注意到，數位黨部APP將於9月1日上線，這是國內各政黨都沒有的，也會是國民黨重要階段分水嶺；網路化也在近3個月逐步補強，尤其是自媒體量能提升，野台、多個直播平台，都讓努力讓國民黨有更多元的平台方式串連。

此外，在議題上，過去幾個月不只有回應，只要時間與人力許可下，還主動出應。媒體回應速度及品質也在調整，包含香港國安法、中共軍演、李來希失言，甚至是李眉蓁論文等等，我們都在加快以及提升新聞回應品質，避免失分，或是成為破口。

江啟臣說，因自己也是立委，所以議題操作是讓黨團、黨部及智庫溝通調整越來越好，目前也在提高三方平台的溝通品質，議題操作更有默契。而且14個縣市首長是國民黨很重要的資源，所以國民黨也進行議題串連，一開始的縣市議會防疫串連、安心旅遊的串連、支持侯友宜的入境普篩串聯等等，都在提高國民黨的議題聲量。

江啟臣說，民進黨擅長經營國際媒體，出口轉內銷，在美國還有一批外圍的學者，這是國民黨的大危機。因此他恢復國際部與外媒互動、強化社群，希望有更進一步接觸，也請智庫與國外的政治團體互動，同時把智庫的資訊庫建立起來，能夠立即掌握國內化情勢發展，兼顧短期因應與中長期，也把智庫優秀的研究員提升賦予任務，讓他們被重視，透過「國際化、對話、活化」，讓智庫內部士氣提升，他和副董事長連勝文、執行長周守訓對這些有高度共識，且是最重要事情。例如26日以先進設備作國際線上論壇，就感受到智庫人員非常興奮，因為這些都是國民黨家大業大沒有做的事。

江啟臣說，改革沒辦法用一、兩次選舉成敗來驗證，特別是高雄選舉有太多過去的因素，還有區域環境的受限，不應該拿來當成檢驗改革成效的測試。或是說，如果沒有改革，高雄市長補選可能更加困難。目前改革成果進度，改革委員會的結論進入落實階段，包含兩岸論述都在凝聚共識中。9月6日的全代會，應會有亮點及具體的改革方向。

(中時 )