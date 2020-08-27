大陸浙江省日前發生一起凶殺案，一名53歲來姓婦女凌晨在家失蹤，經警方調查，發現竟是深夜熟睡時遭丈夫悶死，再肢解屍體丟進化糞池裡滅屍，事發後社區裡的住戶幾乎全搬光，宛如是鬼樓。

綜合陸媒報導，7月5日，來女凌晨在家無故失蹤，後來有人在化糞池裡發現屍塊，豈料兇手竟然是55歲許姓丈夫，杭州市人民檢察院6日將他依涉嫌故意殺人逮捕。據了解，許男案發當日趁妻子熟睡，先將人悶死，為了毀屍滅跡，再將人分屍丟棄至化糞池。

由於許男殺妻手段殘忍，又將屍塊丟在化糞池裡，嚇得社區裡的住戶魂飛魄散、毛骨悚然，即使有人懷孕、已繳房租、租約還沒到期，都嚇得連夜搬家，深怕住在發生命案的社區不吉利。案發後有人到該社區查看，發現晚上一片漆黑，整棟大樓僅剩2戶人家亮燈，儼然是一棟鬼樓。。

該社區發生命案後，房價慘跌，不過日前1戶法拍屋雖註明是發生過命案的凶宅，卻吸引近5萬網友關注，該戶起拍價為人民幣154.14萬元（約新台幣655萬2260元），最後竟以222萬元（約新台幣935萬1870元）成交，與附近二手屋價格相差不多。

(中時新聞網)