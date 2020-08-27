嘉義縣自109學年度起，將每周供應一次鮮奶、羊奶對象，到國小低年級生擴大到中、高年級生，品項還多了豆奶、優酪乳，縣府27日舉辦記者會宣布這項好消息。（呂妍庭攝）

嘉義縣自109學年度起，將每周供應一次鮮奶、羊奶對象，到國小低年級生擴大到中、高年級生，品項還多了豆奶、優酪乳，縣府27日舉辦記者會宣布這項好消息。（呂妍庭攝）

嘉義縣自109學年度起，將每周供應一次鮮奶、羊奶對象，到國小低年級生擴大到中、高年級生，品項還多了豆奶、優酪乳，縣府27日舉辦記者會宣布這項好消息。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府教育處27日在縣府中庭廣場舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，正式對外宣布國小學童喝乳品計畫擴大至一到六年級生，且除了牛奶、羊奶，小朋友還多了豆奶、優酪乳等新選擇。

記者會上，水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演，縣長翁章梁則戴上乳牛帽與國小生「答喙鼓」，傳遞出「國小學生免費供應鮮牛羊豆奶」政策內容。翁章梁說，自己就讀國小時，最期待每周一次喝牛奶的幸福時光，直到長大仍念念不忘，強調乳品不僅能讓孩子骨骼強健、營養加倍，更能促進學童身體健康，發揮學習最大效益。

過去嘉縣每周一次供應鮮牛羊豆奶計畫只限國小一、二年級，翁章梁指出，109學年特別將福利全面擴大到國小一到六年級的學童，造福嘉縣約1萬8000名學童，雖1年所需的經費超過1360萬元，所費不貲，但為了嘉義囝仔的健康與未來，這筆花費絕對值得！

尤其為兼顧體質過敏或吃素學童也能享用適合自己的飲品，縣府特別加入豆奶等選項，希望倡導關注國產非基改豆類雜糧所生產的乳製品，為食農教育的另一項具體呈現，翁章梁盼縣府的用心能拋磚引玉，能讓民眾更加重視孩童的健康。

(中時 )