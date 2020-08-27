搶攻9、10月住房市場，台北大直英迪格酒店即日起推出限時72小時「94狂」住房優惠，旅客透過酒店官網預訂標準價住宿方案，可任選其一優惠：＋0元：連續入住，買2晚送第3晚(價值4447元)；＋9元：送2客早餐(價值1716元)；＋99元：送2客早餐及2客O’Clock Lounge(價值3432元)，暢享紅白酒、啤酒、雞尾酒及特色輕食；＋999元：買1晚多1晚。

同時，住房不僅可累積IHG優悅會點數，免費再加贈3000點，平日入住再享延遲退房、住滿24小時及客房房型升等1級禮遇。專案亦適用安心旅遊、振興券方案。

台北大直英迪格酒店總經理 胡愛偉表示：這波疫情嚴重的衝擊台灣旅遊產業，外國旅客無法來台，國際品牌酒店經營國旅市場，必須倚賴推陳出新、超值限量的吸睛方案回饋旅客，提升營收及住房率。台北大直英迪格自開幕至今，主打風格時尚的住宿空間、T.R Bar ＆ Kitchen名廚美饌，暑期推出「曬護照」活動，亦成功聚焦懂得享受生活的年輕客群。此次以9月為主軸所規劃的「94狂」住房限時促銷，期能帶動下半年淡日的旅遊市場，挹注更多住房商機。

「94狂」住房活動推出首日，旋即為館內九、十月增加兩成住房率，廣獲旅客好評，因此擬於8／31週一限時3小時推出「94狂」最終章，祭出價值18萬、設計感十足的總統套房(41坪)，每晚19,999元，含翌日雙人早餐；加價9,999元還能再多1晚。

(中時 )