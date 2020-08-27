桃園一名44歲歐姓國小教師在學校期間，多次以關心學生課及假借遊戲的方式，對僅有5、6年級的女學生襲胸、摟腰，及揉捏身體其他部位，女童嚇到後，才知道原來受害的同學不只她一人，於是告知父母，才揭發狼師的惡行。

警方查出，歐姓教師於2018年10月、11月間，一連向11名女童進行猥褻，其中一名被害女童出面指控該教師，歐師都會準備糖果、餅乾，第一次找歐男，是與男同學一同前去，因此並未有異。第二次女童在與歐師聊天過程中，不斷地用手隔著衣服搔癢她的肚子，當下只覺得老師在與她開玩笑；第三次就過分地將手伸進她的衣服內，觸碰胸部，讓她感到相當不適。後來他得知，也有其他的同學也有相似遭遇，其中一名更表示，曾經被歐師帶到教室隱密的地方或是資源回收室，隔著衣物觸摸胸部及私密處，在牆角強吻，該名狼師當下對她說「可不可以給我親一下」，讓女童相當恐懼。

事件爆發後，檢方搜索歐師的電腦赫然發現有未成年的色情影片，偵結依加重強制猥褻罪嫌起訴歐，案發後學校也停用這名狼師。此案件在審理時，他矢口否認犯行，辯稱對其中幾名女童根本沒印象，還表示自己在校得罪很多人，女童則是受了某些教師的指使，才會指控他。

多位女童表示，歐男會因為考試考差，而邊摸邊問「這次怎麼考這麼差」？回憶起整起事件，讓她們身心受怕，不禁激動落淚，不願再提起此事。而法官判決中指出，11名女童的指控口徑前後一致，且不顧被害人感受進行猥褻，犯後全然否認、避重就輕，依16個成年人故意對兒童犯性騷猥褻罪，判處歐有期徒刑7年。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

(中時新聞網)