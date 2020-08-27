綜合外媒報導，中國證監會副主席方星海表示，願意配合美國監管機構允許其對一些敏感的企業進行審計，並呼籲雙方直接對話，解決分歧。

方星海接受外媒訪問時稱，中國在解決上市企業會計問題上的態度是「真誠的」。本月初中國證監會向美國上市企業會計監督委員會（PCAOB）送出了新的方案建議，擬允許美國選擇其任意一家國有企業進行再次試點審計。不過出於國家安全考慮，中國仍會堅持修訂一些訊息，這是國際通行做法。

他表示，隨著雙方信心的增強，可以著手處理這些敏感問題，讓雙方都滿意。他稱，中方是非常真誠的，但另一方面，中方也非常重視保護國家安全訊息。

方星海又稱，他已主動提議與美方進行一次視訊或電話會議，但尚未得到對方的回應。至於為什麼自2017年以來沒有進行過別的試點審計項目，方星海表示，這可能是整體氛圍所致。報導並引述消息人士透露，方星海去年9月前往美國試圖解決有關問題，但PCAOB主席拒絕與他見面，只派出一名部門主管見面。

美國官員近期加大施壓，要求獲得在美上市中國公司的審計工作底稿，威脅實施被退市的規定。

(工商 )