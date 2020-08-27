中國短影音平台抖音海外版TikTok正值美國封堵的多事之秋，但該公司首席執行官凱文梅爾（Kevin Mayer）卻傳出提前「跳船」離開TikTok。他在2020年5月才被TikTok高薪從迪士尼挖角過來，未料才短短三個月就求去。

路透引述一份內部備忘錄顯示，Kevin Mayer已離開該公司，將由總經理Vanessa Pappas將暫時接替CEO職務。

美國總統川普自8月初對TikTok下達行政命令，以國安為名要求該公司需在90天內將其業務出售給美國公司。儘管TikTok已在美國當地時間24日對此行政命令提起訴訟，但該公司前景依舊未明。

報導稱，梅爾在內部信中稱，「最近幾周，隨著政治環境發生劇變，我對於公司需要採取什麼樣的結構調整，以及那對我承擔的全球職責意味著什麼，都做出重大反思。“在這樣的背景下，再加上我們預計很快將達成一項解決方案，我懷著沉重的心情告訴你們所有人，我已經決定離開公司」。

TikTok在一封電子郵件中證實Mayer已離開公司，並稱，過去幾個月政治動態「大幅改變了Mayer的職責範圍」。

梅爾先前為迪士尼串流營運長，為負責消費者及國際業務，5月中旬才跳槽到TikTok。

(工商 )