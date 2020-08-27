印度德里日前發生一起殘忍家暴事件，有名32歲婦女與丈夫結婚11年，共育有3個孩子，但夫妻倆經常發生爭執，丈夫一言不合就會施暴，最後還變本加厲，用鐵鍊將妻子囚禁在家中，長達半年之久，婦女身心靈深受虐待，被救出時精神狀態已經嚴重出現問題。

綜合外媒報導，警方與婦委會人員25日接獲報案，隨即趕至受害婦女家中，她被鎖進一間漆黑的房內，空氣中瀰漫著一股濃厚惡臭味，排泄物不滿整個地板，牆壁上也能看見斑駁血跡，婦女穿著一身破爛不堪的衣物，傷痕累累地癱倒在地板上，還有條鐵鍊將她拴在床邊。

孩子們向警方透露，爸爸經常會對他們施暴，且幾乎每天都會當著他們面前痛毆媽媽，後來媽媽的精神變得異常，就被鎖進房間中。婦委會發言人表示，「我們會竭盡全力幫助她康復，並對犯罪者採取最嚴厲的處置。」據悉，施暴丈夫目前已遭警方逮捕，受害婦女則在醫院接受治療當中。

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(中時新聞網)