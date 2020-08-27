全台廢棄建築、醫院、學校、電影院都不少，因為荒廢許久變得殘破不堪，加上雜草叢生、雜亂無章的景象，更讓這些地方充滿陰森詭譎的氣氛，而位在台南的杏林醫院，可說是出了名的恐怖。一名網友小珍（化名）在Dcard上分享，自己及時化解朋友想前往杏林醫院冒險的行動，否則後果恐不堪設想。

小珍與往常一樣滑Instagram，卻在限時動態看見朋友手裡拿著老虎鉗，要前往杏林醫院探險。由於小珍曾聽朋友說過，朋友在杏林醫院親身體驗到的靈異事件，決定驅車前往醫院阻止朋友的玩笑，大老遠就能看見三位朋友在醫院前自拍。「喂！」小珍扯著嗓子大喊，友人受到驚嚇，小珍求好心切的拜託朋友千萬別進去，否則後果會很慘，但其中一名朋友卻說：「不會啦，只是傳說而已，不會怎樣」，說完不到一分鐘，另一名友人突然大叫一聲：「靠！」在場的所有人被嚇得無法動彈，接著說：「我看到一個黑色的影子，在醫院裡面跑過去然後消失了」。

小珍渾身不舒服，便警告他們，我直接報警說你們闖入私人土地，就在講完這句話的同時，聽到一聲從醫院內部傳來非常尖銳、刺耳的女性尖叫聲，大概只有三秒，但是那聲尖叫，就像被遭到虐待一樣痛苦嘶吼著，音貝甚至快穿破了大家的腦膜，不只小珍聽到了，在場的三位朋友也聽見了。趁這時，小珍硬拉著大家離開醫院，跟著小珍一起回家。

隔天，小珍拉著三位朋友一起去廟裡拜拜，原以為這件事告個段落，但開學不久後，有兩名朋友說他們回家後，病了好幾天才痊癒，另一名朋友則是出了一場車禍，跟汽車擦撞往內道倒，要不是後方車輛速度不快，否則這位朋友就…。只能說，鬼月到了，大家千萬不要輕易到陰森的地方探險，否則後果不是生場病這麼簡單。

(中時新聞網)