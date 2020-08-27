台塑集團近2日接班話題再度受到討論，創辦人王永慶之子王文祥，日前接受《鏡週刊》採訪時透露「有責任回台塑」，此言一出，讓台塑集團這一個在台灣企業史上赫赫有名、由經營之神王永慶打造的石化王國接班問題，再度被打上鎂光燈，惟台塑集團秉持一貫低調態度，「不會針對家族事務，做任何回應」!

台塑王國版圖壯闊，一手打造出台灣石化王國，進而再揮軍電子、醫療、甚至是長照等領域，麥寮六輕的填海造廠更是堪稱奇蹟，扮演台塑企業王國的重要根基命脈，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)為其主要核心，細數台塑企業大動作的組織變革，過去14年中應該有2次，在2017年時所啟動的第二次交棒，主要就是擴大回歸專業經理人，家族第二代則多進入「管理中心」，進行專責督導與集團面臨重要決策時的參與。

台塑企業其實已經啟動過第二次改組交棒，第一次是在2006年由已故創辦人王永慶、王永在宣布成立「9人小組」接班團隊，其中包括王文淵、王瑞華、王瑞瑜、王文潮等四位王家二代成員，其他則為專業經理人，再來就是在2017年時，表示已完成階段性任務，創辦人家族成員將全面退出「行政中心」運作，「行政中心」由5名最高專業經理人組成，包括台塑(1301)董事長林健男、南亞(1303)董事長吳嘉昭、台塑化(6505)董事長陳寶郎、台塑河靜鋼廠董事長陳源成、台化(1326)副董事長洪福源，至於王家第二代王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜等加入另成立的「管理中心」，主要任務就是擔任督導台塑企業，扮演督導台塑企業傳承二位創辦人經營理念、企業文化與價值觀的角色，並與「行政中心」針對全球經濟及產業發展變化情況。

綜觀目前台塑四寶，台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭以及台化副董事長洪福源等均在台塑企業可以說是從「年輕做到年長」，對於自家塑化產品、報價動態「怎麼問怎麼不倒」，多為先前已故創辦人王永慶倚重的一級老臣，目前台塑、南亞以及台化公司大小事，上述三人也為主要總舵手，儘管總裁王文淵依舊掛名台化董事長，但事實上，卻鮮少以此身分露臉，今年股東會也是由副董洪福源上陣，至於台塑化董事長陳寶郎、總經理曹明，則是來自於中油體系，如今掌管台塑化也可以說是恰如其分，專業掛帥，不難發現，台塑花了逾14年的時間，想將營運導向專業，和家族管理角色做出明確畫分，綜觀台塑企業多數的專業經理人也都是經過長時間「深蹲」台塑企業，也帶領台塑企業挺過數次工安意外、金融海嘯、一直到現在的新冠肺炎。

台塑向來每月都會在敦化北路總部召開業績說明會，儘管今年因為疫情關係喊卡，但卻已經是深植人心的傳統，台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化董事長洪福源以及台塑化總經理曹明一字排開，也是媒體口中的「台塑F4」，不難感覺出台塑企業一步一腳印走向分層管理，讓儘管給人十足印象的家族企業台塑王國，同樣可以和專業經營畫上等號。

「王家子孫要有責任，不能全部交給專業經理人管理」，王文祥此言一出，確實再度讓台塑家族的接班議題再度被炒熱，台塑企業也維持以往的冷處理，表示「不會針對家族事務，做任何回應」、「尊重個人表達」，台塑企業走了逾14年得以漸漸讓專業、管理各司其職，以發揮最大經營效益，是否會因為王文祥一番話重新洗牌，或許並非易事，但台塑小王子的「有責任回台塑」，確實也讓台塑王國這龐大的經營權柄再度打上鎂光燈。

(時報資訊)