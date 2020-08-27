第七屆桃園電影節邀請來自烏克蘭的新台灣人瑞莎擔任影展大使，不僅是台灣影展史上首位有著西方面孔卻滿載台灣之愛的大使，也是她台灣年齡1歲7個月、首度以台灣人身份代言的影展活動。11年前瑞莎以烏克蘭人身份來台，從模特兒及電影戲劇作品打開知名度，她不但在台灣完成人生終身大事，更長期無償投身台灣韻律體操訓練。

去年瑞莎領到台灣身份證，感受到全台觀眾的熱情與祝福，也樂於分享自己孕育成為新台灣人的種種過程，呼應了影展主題「川流不息」，及重點單元「熱血野球」和「大手牽小手」，因此成為桃園電影節影展大使的不二人選，希望將更多台灣的美麗與溫暖藉著影像傳達到各個角落。

瑞莎與桃園淵源頗深，擁有12年體操基礎的她，曾是烏克蘭韻律體操奧運隊成員。2018年起每周自己開車從台北往返桃園指導台灣韻律體操選手，並帶領選手在LA lights 2020錦標賽拿下1金3銅好成績，瑞莎對韻律體操的熱愛讓她成立了瑞星韻律體操協會來幫助更多台灣選手，今年8月更獲邀在桃園舉辦之中華民國109年培育優秀或具潛力運動韻律體操選手暑期集中訓練營的總教練。

當瑞莎接到桃園電影節影展大使邀約時，對桃園及電影已擁有多年感情的她，立刻欣然接受並希望能與影展有更多緊密結合，還主動表示要向影迷推薦她的私房桃影推薦片單。在疫情侵擾的2020年，桃園電影節希望這位愛電影的影展大使瑞莎能號召更多影迷進入戲院，讓整個影視產業宛若本屆桃園電影節策展主題「川流不息」。

儘管瑞莎近年來把重心放在培養台灣韻律體操選手，卻始終無法忘情戲劇；瑞莎早在2007年就以偶像劇《惡作劇之吻2》中「克莉絲汀」一角，在台灣演藝圈打響知名度；旋即被香港大導演杜琪峯相中，獲邀在2010年的電影《單身男女》中演繹都會愛情的男女百態；更在2012年陳映蓉執導的金馬奇幻影展開幕片《騷人》中，擔綱演出女主角阿代兒，精采詮釋神秘異國美女及當代文青氣息，一展她獨特特質。

(中時 )