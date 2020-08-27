壹電視主播陳雅琳製播的節目《台灣的前世今生》，入圍第55屆金鐘獎自然科學紀實節目獎，該節目連續3年入圍金鐘獎，陳雅琳得知入圍當下，開心的說：「我們真的是用生命在製作，辛苦有代價了。」

她為了記錄台灣珍貴的故事，帶著團隊上山下海，不僅在人煙罕至的深山簡陋紮營，還得克服怕水障礙，被推下水考船員證；甚至排除重重難關，才順利赴東沙群島，紀錄豐富的海洋資源。陳雅琳衝鋒陷陣的「阿信個性」，還操到眼睛差點失明，但她完全不後悔，堅定地繼續製播深度優質報導，她笑說：「畢竟這是我當年放棄終身教職，轉投入新聞傳播的初衷。」

入行至今，陳雅琳憑著深度優質節目，共奪得30多個獎項，被封為「擒獎專業戶」，但她謙虛感謝壹電視的支持與優秀的團隊，還有節目中每一位主角與學者專家：「這是集結大家力量、眾志成城的努力成果！」很多朋友在金鐘獎公佈入圍名單的第一時間，紛紛湧上祝賀之意，但都沒忘記提醒陳雅琳：「不要再那麼拚了，身體要顧啊！」

(中時 )