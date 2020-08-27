日片《黑色校規》由傑尼斯人氣團體「Sexy Zone」成員佐藤勝利與「King ＆ Prince」高橋海人主演，《瀨戶與內海》漫畫家此元和津也執筆劇本，《改造野豬妹》製作人河野英裕監製，並由菅原伸太郎導演執導。此外還有「厭世名模」莫托拉世理奈、「SixTONES」成員田中樹、箭内夢菜、堀田真由等新生代演員參演。

故事舞臺為嚴格控管學生髮型、服裝以及行動的光津高校，飾演高二生的佐藤勝利在班上毫無存在感，而他的好友高橋海人個性自由奔放，常做出令周遭出乎意料的驚人行動。某天佐藤勝利對天生擁有栗色秀髮的女同學一見鍾情，但她卻為了不被學校強制染成黑髮而拒絕上學，瀕臨被退學的危機。

佐藤勝利與高橋海人為了拯救女同學和大家的自由，決定採取行動打破這「黑色校規」，而《黑色校規》的劇情和演員組合，也令人聯想到當年山下智久與龜梨和也所主演的經典日劇《改造野豬妹》，《黑色校規》也因此被視為「令和版」的《改造野豬妹》。電影9月11日在台上映。

(中時 )