農曆七月鬼門大開，《馗降： 粽邪2》先後舉辦了兩場「試膽放映大會」，粉絲觀賞完反應熱烈，直呼比第一集的內容更精彩刺激，戲院臨場體驗恐怖加三級，尤其本片請到曾榮獲坎城影展技術大獎、12座金馬獎等多項殊榮的國寶級音效大師杜篤之，親自為電影音效操刀，讓《馗降： 粽邪2》的恐怖氣氛推到最高點，挑戰觀眾們的感官極限。杜篤之曾為泰國鬼片、香港鬼片做過聲音，在監製鄒介中的多次拜訪之下，終於邀請到杜哥首次為台灣鬼片製作聲音效果，如何拿捏最適當的聲音平衡，又能將恐怖氣氛加分，著實是一項挑戰，而在後期製作過程中，也發生了難以解釋的怪象。

杜篤之創立的聲色盒子錄音工作室，近期斥資八千萬從國外引進最新的杜比全景聲46聲道系統，然而替《馗降： 粽邪2》製作音效時，先是大當機，好不容易恢復作業時，一幕邪靈肆虐的恐怖場景，音效設備突然出現無法解釋的雜亂音訊，顯示器上原本應該是規律的平行數值線，突然像鬼畫符一般糾結在一起，團隊面面相覷內心發毛，不知道最新型的設備為何會有這種詭異的現象產生，杜篤之老師為此急忙打越洋電話詢問國外廠商，誰知廠商也一頭霧水，搞不清楚究竟發生了什麼問題，後製團隊苦無解決之道，只好先把場景轉到下一幕，神奇的是設備居然就恢復正常了，連經驗老道的杜篤之也嘖嘖稱奇。監製及導演則是老神在在，淡定地表示早已習慣無形入侵，現場致電劇組宗教顧問，才了解原來是因為正在後製的那一幕，有一段手搖鈴聲，引來了祂們。

杜篤之團隊用聲音效果細膩詮釋電影中每一個細節的層次，配合演員們精湛的表演，讓電影恐懼指數爆表，想要體驗感官炸裂的粉絲觀眾們，一定要進戲院，看大銀幕，享受最好的聲音與視覺效果，《馗降： 粽邪2》9月2日農曆中元節全台上映。

(中時 )