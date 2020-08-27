陸美於本周二(25日)進行通話，檢討今年初簽署的第一階段經貿協議內容，泚舉被視為雙方在經貿關係試圖化解僵局的象徵。然而，根據先前調查指出，北京當局承諾採購的美國農產品才達到4分之1，遠不及協議規定，但專家認為，這已經達到川普政府想要表達能要求大陸遵守協議的目標。

據先前彼得森國際經濟研究所編製的數據顯示，大陸今年上半年的採購量，遠遠不到設定目標的4分之1。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）大陸專家甘思德（Scott Kennedy）表示，陸美爭端已經從不公平貿易演變成「完全戰略性競爭」，兩邊都視對方為威脅，即便如此，白宮不會放棄該協議，這是讓北京當局願意繼續採購美國農產品的最佳方法，因為這攸關於川普的總統大選選情。

據外國財經媒體報導，大陸海關總署數據揭露，截至今年7 月底，採購量僅達2020年目標值1710 億美元的 28.1%。不過，大陸今年對美國大豆、玉米等農產品以及原油的採購量，都超乎原本目標，值得注意的是，其中有10億美元來自半導體產品採購。

由於陸美第一階段經貿協議已經是2018年陸美貿易戰爆發以來絕佳的合作機會，若斷絕這層關係，恐怕會衝擊川普在經濟政策的威望，其幕僚也不斷出聲說明陸美雙方的確在該協議上都在努力維持。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）近期受訪表示，美方對該協議的關注重點，正轉向智慧財產權竊取、強制技術轉讓，以及公平與對等等議題上。

他也重申，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）認為該協議執行得「還可以」，庫德洛則是在日前表示，大陸目前正在執行6年來最大的農產品採購行動。

(中時新聞網)