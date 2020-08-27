「台灣巨砲」陳金鋒跨界與印地安重機合作，擔任一日店長，用運動員角度，感受印地安重機騎士精神，不過陳金鋒也透露，過去當球員時，由於合約規定，因此無法嘗試騎重機，如今退居管理職，他則顧及小孩尚未嘗試過重機，但他透露，也許4、50歲就會試試看。

擔任一日店長的陳金鋒與印地安重機台灣總代理—海德生董事長徐宜生，分別以「傳奇球員」、「熱血騎士」身分展開對談，陳金鋒表示，「經年累月的練習，無論颳風或是下雨，咬著牙突破自我極限，就為了能夠將全部的信念灌注在球場上，目標就是全力揮出全壘打。」他用堅定眼神說，「證明自己的努力與堅持，這就是運動員的精神。」

董事長Paul則以自身多年的騎乘經驗回應：「讓自己成為心目中最勇敢無畏的那個人，這就是印地安騎士的熱血精神。」

陳金鋒第一次踏進重機店，他透露過去擔任球員時，因為合約顧及球員安全，因此無法嘗試重機，「會想嘗試騎看看，但可能還不會，因為家裡有小孩，等可能我4、50歲之後可以試試。」陳金鋒透露過去曾在台灣試騎過三輪重機，但也沒有上路。

此外為了培養台灣棒球幼苗，印地安重機攜手陳金鋒合作舉辦「公益棒球日」，在9月27日前往宜蘭大同國小棒球隊，幫助小朋友實現夢想，印地安重機的騎士們也將共襄盛舉，為台灣國球盡一份心力。陳金鋒說，「結合更多喜愛不同東西的人，一起來做公益，公益是讓大家參與，喜愛重機、愛棒球的朋友一起，這可以延續下去，幫助更多需要幫助的人。」

陳金鋒擔任印地安重機一日店長。（鄧心瑜攝）

印地安重機特別替一日店長陳金鋒設計一款紀念圖樣，貼印於最新豪華休旅車款－Challenger。（鄧心瑜）

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