圖二：阿福為愛犬鼠鼻在料理上撒上柴魚片。（台灣櫻花提供）

近年來現代人於Youtube尋求療癒，ASMR、動物賣萌、料理影片等，都能引來百萬粉絲追蹤，國內知名廚衛品牌台灣櫻花也搭上這波熱潮，邀請邵庭與鄧福如帶著自家毛寶貝來櫻花廚房，將上述療癒元素全部在再一起，將廚房家電發出的聲響、洗切菜聲，邵庭與阿福做菜時與毛孩相處的甜蜜時光，以ASMR影片的方式呈現，帶給觀眾全新的療癒料理影片。

經常在社群媒體上，分享與毛孩日常的邵庭，帶著四個小寶貝一起出動，做菜現場超失控，新成員大吉大利互相把風偷食材，但看到自家寶貝們清空自己做的料理，也讓他很有成就感。鄧福如則為了自家毛孩吉娃娃鼠鼻，特別烹煮「牛肉茶碗蒸」，在影片結尾也難得感性，「鼠鼻年紀已經很大了，不免聯想到生死問題，所以我也更珍惜每次與他的相處時光」，她對鼠鼻如同家人般的親密情感，也不自覺觸動觀眾的心。

關於此次的企劃雖有網友於臉書上表示，看不懂這個廣告，但台灣櫻花企劃處總監鄧淑貞表示：「廚房的各種聲音也是家庭溫暖記憶的一部分」，這次的企劃靈感便是希望將料理與聲音結合，勾起消費者對於廚房的美好回憶。

(中時 )