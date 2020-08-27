台灣露徳協會、台灣感染誌協會與葛蘭素史克藥廠今天公布「愛滋認知與焦慮程度大調查」，調查中發現，民眾雖於認知積分平均獲得7.7分(滿分10分)，但面對無任何感染可能性之情境時，焦慮程度卻仍偏高，如同桌共餐、共用浴室，甚至得知前一位就醫者為感染者時焦慮感更提升至近7成，反應國人仍對於愛滋帶有迷思與恐懼，但也發現，一旦了解國際共識U=U（測不到病毒=不具傳染力）後，有4成5的民眾可化解恐懼。

台灣露徳協會副秘書長古佳蓓表示，調查結果發現，民眾對傳染途徑認知有進步但仍存在誤解，包括近3成認為蚊蟲叮咬具感染力、2成3認為捐血為過去常見感染原因、1成6認為愛滋為飛沫傳染等；且雖對傳染途徑認知提升，但在情境題中飛沫傳染途徑的同桌共餐、打噴嚏等情況，焦慮程度卻背離認知，上升至3至4成，親吻更是提高至8成4。

大多數民眾雖多了解愛滋無法經飛沫傳染，但轉換成實際情境時焦慮比例卻提升，反應心理層面仍隱藏擔憂。台灣感染誌協會秘書長陳威圻分析，這可能是因為大多數人從未接觸過感染者，對於不熟悉的事物帶有戒慎恐懼之心；台北榮總感染科醫師林錫勳說，包括唾液、汗水與排泄物都沒有感染力，至今亦從未有透過唾液、汗水、排泄物等接觸導致感染的案例；而蚊蟲叮咬時極微量血液亦不足以傳播病毒，且蚊子吸血是單向的，所以無傳染可能性。

古佳蓓說明，調查結果顯示，約有半數民眾不了解U=U，但在經解釋何謂U=U後，有4成5的民眾對於感染者的態度轉變為比較不會恐懼，可見U=U觀念的建立，有助於化解大眾對於感染者的排斥，減少標籤化。

林錫勳提醒，要化解社會歧見，感染者也負有積極治療的責任，感染者需要穩定地服藥與定期檢測病毒量，才能維持「病毒量測不到」的狀態；露徳協會與感染誌協會也共同呼籲，希望透過「U=U」，讓民眾更加「理解」HIV，降低焦慮與恐懼；鼓勵感染者「積極行動」，接受治療、穩定就醫。

(中時 )