公鹿球員帶頭罷賽，導致今日三場季後賽全部延期，後續更有可能引發整個賽季取消危機。依照規定，公鹿的這個舉動理應受到NBA的懲處，但如今公鹿不但可能不會挨罰，而且還獲得支持與肯定。

公鹿罷賽違反了勞資協議，最先受到影響的就是球員拿不到薪水，聯盟可以依規定開罰求償，500萬美元，但聯盟並未認定公鹿此舉是罷賽，而是宣布比賽延期，後續如果影響擴大，最終整個賽季取消的話，聯盟有可能損失10億美元。

根據《ESPN》報導，聯盟不會罰公鹿的理由有三個，第一是，非裔男子布雷克在威斯康辛州遭到槍擊，而公鹿剛好位處在這個地方，因此率先發難合情合理。

公鹿老闆MarcLasry、Wes Edens和Jamie Dinan發表聯合聲明：「我們完全支持球員們以及他們所做的這一決定，儘管我們事先並不知道，但我們還是會認同他們的做法！」有了老闆的支持，球員就更有底氣，即便挨罰也罰不到他們。

根據NBA報導，即便NBA聯盟決定開罰，魔術也不會接受聯盟以公鹿罷賽為由進行懲處，因此聯盟懲處公鹿的可能性不高。

(中時 )