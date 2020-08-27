國內比薩龍頭必勝客，每每推出新品都創造高度話題。在台門市邁向250店全新里程之際，行銷創意也一波波接續出招。為邀全台消費者共同歡慶第250家門市開幕，8/28-9/7必勝客推出期間限定的「輕鬆開心點套餐」，任選一個輕鬆點大比薩加一瓶可樂只要250元。

必勝客虛擬門市也祭出好康優惠，活動期間內造訪「比薩島」並完成粉絲專頁指定分享任務，就有機會獲得限量免費「集合啦肉肉多比薩島」比薩乙個，總共將送出250個比薩！而必勝客不停歇的創意，也延伸到年輕人瘋玩的社群軟體，全新推出的比薩島島歌及迷因舞，洗腦歌詞與旋律引爆網友跟風「接舞」。

電競女神解婕翎不久前在直播中，號召粉絲隨著遊戲實況朝聖必勝客虛擬比薩店，在多達5萬次觀看的好評之中，意外引起網友對新門市的好奇，第250店究竟在虛擬世界或實體門市引發熱議。實際上，必勝客第250店既在島上也在現實世界，因此除了推出全台歡慶250店的期間限定250元套餐優惠，更加碼登島送250個免費大比薩。8/28-8/30活動期間內造訪「必勝客比薩島」，下載Pizza Hut專屬物件，登島後完成粉絲專頁指定分享任務，就有機會獲得限量免費「集合啦肉肉多比薩島」比薩乙個。

必勝客業績持續穩健成長，現看好汐止近10年來人口數及戶數皆有淨增加，為對汐止地區顧客提供更好更快的服務，因此擇於28日在汐止區忠孝東路再拓第250家門市，以外送及外帶店形式，造福更多消費者。

在國內餐飲集團紛紛轉型尋求出路的後疫情時代，必勝客卻逆勢創下來台至今最多店數的新里程碑，歸功於品牌不斷大膽創新、運用電商思維經營。目前已有超過60%的訂單來自品牌官網，線上會員人數迄今超過200萬人次，也透過消費積點穩固舊客，使訂單超過50%的占比都來自既有會員，展現虛實整合卓越成效。

以電商經營模式販售比薩，最重要的是獲得網路世代的關注，因此必勝客更翻玩創意，首度推出洗腦迷因舞，結合了時下年輕人喜歡的諧音梗與跳針舞步，邊跳舞邊吃比薩，引爆網友大呼：「真的太洗腦！」、「有人提醒你開影片前先用鋁箔紙包頭嗎？」，引領全新「接舞」風潮。

(工商 )