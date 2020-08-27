大陸國家統計局27日公布7月份工業企業利潤連升3個月，帶動A股三大指數上揚。上證指數收漲20點，終止兩連跌。滬深兩市成交合計縮減逾14％至人民幣（下同）8,378億元。

上證指數27日開高升3點，早盤一度轉跌，最低至3,312點，跌16點，其後止跌回升，最高到3,351點，升22點。終場收報3,350點，升20點，漲幅0.61％，成交3,171.53億元。

深成指反覆走高，終場收報13,535點，升106點，漲幅0.79％，最高至13,548點，升120點或0.9％；低見13,348點，跌79點或0.6％，成交5,206.91億元。

滬深300指數收報4,731點，升25點或0.54％；創業板指數報2,689點，升45點，漲幅1.7％。

各類股普遍走高，化工、有色金屬、鋼鐵股升逾1％；煤炭、房地產、金融股平穩；石油、水泥、電力股偏弱。

國家統計局公布，7月規模以上工業企業實現利潤總額5895.1億元，按年增長19.6%，增速比6月加快8.1個百分點，是連續第三個月按年增長，增速逐月加快。

(工商 )