台新銀行以專業、認真的財富管理核心價值，以及提供新世代全方位生活財富管理的服務品質，在財富管理評鑑中，以值得客戶信賴的完整服務獲得「最佳客戶滿意獎第一名」殊榮，及優異的財富管理表現得到「最佳財富管理銀行優等獎」大獎肯定，由副總統賴清德頒獎，台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷代表受獎。

台新銀行通路營運事業處執行副總經理黃培直表示，該行致力於整合全通路並提供最優質的服務，一直是財富管理團隊最重要的承諾。除率先導入「雙師徒制」，以資深理專傳承專業技能及服務經驗的方式，帶領團隊一起成長外，「雙師徒制」也同步帶動整體客戶滿意度提升，以及總資產管理規模連年雙位數成長。

今年疫情因素全球市場波動下，台新銀行專業團隊適時提供客戶理財建議，同時提供最完整的數位服務平台，全時段線上滿足客戶各類型金融需求，讓客戶投資理財不間斷。

台新銀行財富管理過去首創會員頂級健檢、年度VIP貴賓之夜等財管會員專屬權益皆廣受好評。黃培直指出，未來將更進一步瞄準新世代財富管理，不僅要協助客戶達成財富目標，更要照顧到客戶的生活各面向。

為落實財富管理即生活的理念，台新從客戶角度出發延伸各項生活服務，近期對外發表的「生活金融生態圈」概念，就是希望完整覆蓋客戶生活各面向的需求，將財富管理權益整合至「台新Point」，並藉由新推出的「Richart Life APP」平台將服務範圍融合至食衣住行跨產業的台新生活生態圈，串聯理財服務與生活，提供客戶一站式金融體驗，也期望能真正實現普惠金融的理念。

台新銀行財富管理優異的表現，屢獲得國內外大獎肯定，包括PBI「全球傑出財富管理服務獎」、IDC「亞洲最佳智慧銀行獎」及RBI「最佳全通路整合推薦獎」，國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」及「最佳產品獎」等。黃培直強調，財富管理團隊獲眾多專業機構肯定，代表著台新銀行財富管理一直以來努力的目標是正確的，行未來仍將持續創新，推出優質的服務，以滿足客戶各面向的需求，成為最懂客戶生活的財富管理智慧好夥伴。

(工商 )