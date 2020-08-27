美國威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）23日又傳出警察槍殺非裔人士事件，引發美國群眾示威抗議，沒想到當地在25日又再度發生槍案，造成2人死亡、1人受傷，令人震驚的是，槍手竟是一名17 歲青年，據警方稱，這名已17歲的涉案男子已被逮捕。

基諾沙市爆發非議人士遭警察槍擊後動亂，17歲男竟持AR15半自動步槍槍殺示威者。（圖／翻攝自CBS News、＠tariqnasheed推特）

槍手被追趕倒地竟對追趕他的人開槍。（圖／翻攝自CBS News、＠bgonthescene推特）

事後共有3人中槍，圖為手臂中槍傷者。（圖／翻攝自CBS News）

根據美國《CBS News》報導，社群媒體上瘋傳一段畫面，畫面中，一名白人男子手持AR15半自動步槍出現，過程中，他被示威者追趕倒地，之後這名男子竟對追趕他的人開槍，有人中槍倒地，事後證實總共有3人中槍，2名死者一人頭部被擊中，另一人則胸部中槍，另一名傷者則是手臂中槍，沒有生命危險。

槍手開槍後神情淡定離開現場。（圖／翻攝自CBS News）

槍手神情淡定雙手高舉走向警車，目前他已被逮捕。（圖／翻攝自CBS News、＠ＢＧOnThe Scene推特）

事發後，這名叫做凱爾里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）的男子逃離現場，他神情淡定，雙手高舉走向警車，目前他已被逮捕。畫面曝光後，美國各大媒體也陸續報導，引起美國輿論關注。

有網友指槍手是一名「白人至上主義」組織的成員。（圖／翻攝自CBS News、Kyle Rittenhouse推特）

有網友指槍手是一名「白人至上主義」組織的成員。（圖／翻攝自CBS News、Kyle Rittenhouse推特）

對於凱爾的身份一度說法不一，有網友指他是一名「白人至上主義」組織的成員，也有人認為他與「白人至上主義」組織無關，僅僅是持槍保衛財產免受犯罪分子破壞，還有網友稱，他是一名民兵，據紐約網路媒體《Buzzfeed》報導，17歲的凱爾曾在1月30日參加美國總統川普在愛荷華的競選大會。根據影片顯示，當時也戴著跟畫面上一樣的白色棒球帽，站在主席台左側前排，還不停的用手機錄影現場情況。

警方表示，凱爾來自伊利諾伊州，他相當崇拜警察。（圖／翻攝自CBS News、Kyle Rittenhouse臉書）

目前曝光的其中一名死者安東尼胡柏。（圖／翻攝自CBS News、Ａnthony Huber臉書）

不過根據警方表示，凱爾來自伊利諾伊州，他相當崇拜警察，甚至在小時候參與過類似小小警察的生活營等活動，威斯康辛州當局立刻發布了逮捕令，控凱爾涉嫌犯下1級企圖謀殺罪。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)